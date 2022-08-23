С начала года по маршруту Белгород – Прохоровка съездили около 7,5 тысяч пассажиров

На туристическом поезде из Белгорода в Прохорову можно добраться за 1 час. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Экскурсионный поезд из Белгорода в Прохоровку впервые запустили в 2018 году. С тех пор порядка 33 тысяч человек проехались по маршруту. В выходные и праздничные дни белгородцы посещают Звонницу – основной памятник мемориального комплекса «Прохоровское поле», а также музеи «Третье ратное поле России», «Музей бронетанковой техники» и «Битва за оружие Великой Победы».

Из Белгорода пригородные поезда отправляются в 10.35, обратно - в 15.10. До Прохоровки доезжают за час. На туристическом маршруте задействованы современные комфортабельные составы ЭП2Д.

Как сообщает минтранс региона, в этом году туристический сезон по маршруту продлится до 25 сентября.