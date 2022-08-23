В Москве проходит полугодовая Коллегия руководителей Блока безопасности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Юрий Маракин.

Заместитель генерального директора по безопасности Юрий Маракин доложил, что деятельность Блока в отчетном периоде была нацелена на внедрение новых средств и методов защиты персонала и объектов электросетевого комплекса, особенно находящихся в приграничных районах электрических сетей.

Несмотря на риски, работники подразделения на высоком уровне выполнили задачи по обеспечению безопасности, которые появились в связи с проведением силовыми ведомствами России специальной военной операции.

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Подчеркивалось, что при этом удалось превзойти показатели деятельности за аналогичный период прошлого года, не снизив качество и эффективность работ.

- Актуальность и значимость такого мероприятия в том, что оно позволяет не только подвести итоги по ключевым направлениям в области экономической и информационной безопасности, противодействия коррупционным проявлениям и правонарушениям в Обществах, но и определить четкие ориентиры для эффективного обеспечения системы безопасности электросетевого комплекса в предстоящем периоде, – заявил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.