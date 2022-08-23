За сутки белгородские спасатели 12 раз выезжали на тушение пожаров

Белгородские пожарные 10 раз за сутки выезжали на тушение сухой травы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В понедельник утром в Новом Осколе поступило сообщение о пожаре в сарае. Огонь повредил деревянное потолочное перекрытие и вещи на площади 3 квадратных метров. Огнеборцы быстро ликвидировали возгорание. По предварительным данным, причиной произошедшего стали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Днем сообщение о пожаре двухэтажном неэксплуатируемом жилом доме поступило в поселке Разумное-71 в Белгородском районе. Огонь повредил кровлю на площади 40 квадратных метров. Предполагаемой причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Никто не пострадал.

Кроме того, огнеборцы 10 раз за сутки выезжали на ликвидацию возгорания сухой травы, камыша и мусора на общей площади около 3 га. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области, перехода палов травы на жилые дома и хозяйственные постройки удалось не допустить.