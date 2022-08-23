Соцопрос «Открытия»: большинство россиян занимается спортом бесплатно

92% наших соотечественников признают, что спортивные занятия важны для поддержания здоровья.

За последние полгода 13% опрошенных любителей спорта значительно сократили траты на тренировки или вовсе перестали заниматься платно. К слову, 59% занимающихся летними видами спорта россиян не тратят на тренировки ни копейки.

Таковы результаты опроса, проведенного среди совершеннолетних россиян сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и Росгосстраха к Международному дню учреждения спорта 23 августа.

Ежедневно занимаются спортом 12% россиян. Больше всего эта доля в Москве и Московской области, меньше всего - в Сибири. Вообще не занимаются спортом 36% опрошенных: 43% из них - жители Северного Кавказа, 42% - ЦФО и 24% - Москвы и Московской области.

Среди занятий спортом на любительском уровне у россиян наиболее популярны бег, тренажерные залы, плавание и занятия в фитнес-клубах. Замыкают список лидеров йога и футбол.

Примечательно, что спортивных зрителей (71%) в России больше, чем тех, кто сам занимается спортом (64%). Среди любимых видов - фигурное катание, футбол, хоккей, биатлон, художественная и спортивная гимнастика, плавание и легкая атлетика.