Белгородские спортсмены завоевали 23 медали на всероссийских соревнованиях по лыжероллерам

Соревнования были посвящены 79-летию Победы в Курской битве. Фото со страницы МБУ СШОР №18 в VK.

В соревнованиях, посвященных 79-летию Победы в Курской битве, приняли участие свыше 120 человек. В активе белгородских спортсменов 23 медали, восемь из которых – высшей пробы.

Побед в своих возрастных категориях добились:

Андрей Сапрыкин – мальчики 2011 года рождения и младше, 1,2 км;

Софья Олейник - девочки 2011 г.р. и младше, 1,2 км;

Дарья Ботева – девушки 2007-08 гг.р., 6 км;

Дарина Петрова - девушки 2005-06 гг.р., 6 км;

Александр Чуев – мужчины 1983-2002 гг.р., 15 км;

Виктор Мерный – мужчины 1973-82 гг.р., 15 км;

Надежда Постникова – женщины 1963-72 гг.р., 6 км;

Михаил Дровяных – мужчины 1962 г.р. и старше, 6 км.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» поделил очки в Раменском. Встречу против «Сатурна» наши парни завершали в меньшинстве

Тем временем, белгородские легкоатлеты завоевали два золота на всероссийских соревнованиях. В прыжках в длину у женщин с результатом 6,66 метра победила Елена Соколова. В беге на 1500 метров золото завоевал Сергей Дубровский.