В Белгороде энергетики обеспечили дополнительной мощностью мясоперерабатывающий завод

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил дополнительной мощностью в объеме 2455 кВт новые производственные площадки белгородского мясоперерабатывающего завода (МПЗ).

Для увеличения запрашиваемой мощности МПЗ энергетики дополнительно смонтировали на питающем центре две линейных ячейки 10 кВ, установили комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, оборудованную устройствами телеметрии с функциями передачи данных в Центр управления сетями Белгородэнерго, проложили 2,7 километра кабельных линий электропередачи.

Все работы энергетики выполнили с опережением графика, обеспечив предприятию возможность для подключения к сетям.

«Агропромышленный комплекс играет особую роль в развитии экономики Белгородской области, поэтому технологическое присоединение предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности выполняется в приоритетном порядке. Таким образом наши специалисты вносят свой вклад в укрепление производственной безопасности региона и создают основу для его дальнейшего экономического развития, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.