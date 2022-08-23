Белгородка спросила у губернатора, когда для харьковчан организуют гуманитарный коридор

Вячеслав Гладков ответил на вопрос местной жительницы по поводу организации переезда родственников из Харьковской области. фото: со страницы губернатора в соцсети.

Во время прямой линии белгородка попросила губернатора Вячеслава Гладкова ответить на животрепещущий вопрос. По словам женщины, в Харьковской области у нее проживают родственники. Её интересует, смогут ли они рассчитывать на безопасный переезд в Белгород, и будет ли организован гуманитарный коридор.

По словам Вячеслава Гладкова, такие вопросы не относятся к полномочиям региональной власти. Вместе с тем он предложил женщине предоставить информацию о желающих переехать в Белгородскую область родственниках в его приемную либо руководителю администрации губернатора Ивану Будлову. Глава региона пообещал, что постарается помочь наладить взаимодействие с соответствующими структурами.