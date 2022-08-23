Губернатор Белгородской области: «Никаких причин вводить комендантский час нет»

Вячеслав Гладков: "Не нужно придумывать на пустом месте проблемы там, где их нет". фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

На прямую линию к губернатору Белгородской области обратился мужчина с вопросом:

- Не пора ли в связи с участившимися диверсиями ДРГ в приграничных городах вводить комендантский час? Может, порядка будет больше?

Глава региона заверил его, что такой необходимости нет.

- Я точно знаю, что вы не из Белгородской области, потому что, откуда вы взяли эту информацию? Она не соответствует действительности, а точнее – это абсолютная неправда. Никаких причин вводить комендантский час, никаких участившихся диверсий нет. Не нужно придумывать на пустом месте проблемы там, где их нет. Да, ситуация непростая, введен «желтый» уровень, правоохранительные органы все работают, отрабатывает Министерство обороны – все на своих рабочих местах. Излишнего напряжения создавать не нужно, - ответил Вячеслав Гладков.