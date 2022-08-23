Вячеслав Гладков объяснил, почему в Белгороде не отменяют массовые мероприятия

Вячеслав Гладков: "Пока те действия, которые предпринимаются, соответствуют ситуации". фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Во время прямой линии «10 вопросов губернатору» у Вячеслава Гладкова спросили, почему в Белгороде не отменяют массовые мероприятия. Ведь в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. Недавно его продлили до 7 сентября.

- Мы действуем в рамках закона, в рамках тех рисков, которые существуют, - отметил Вячеслав Гладков.

По его словам, там, где ситуация сложная, ограничения вводят в соответствии с действующим законодательством. Бывает, что это вызывают возмущения у местных жителей. Однако «загонять всех людей по домам» необходимости нет, как и запрещать проведение мероприятий в течение лета.

- Ситуация позволяет - мы проводим, а «желтый» уровень вводится как раз для того, чтобы повысить внимание со стороны граждан и усилить работу правоохранительных органов. Пока те действия, которые предпринимаются, соответствуют ситуации и позволяют не допустить какого-то излишнего напряжения у людей, - объяснил Вячеслав Гладков.