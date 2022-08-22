Жара вернулась в Белгородскую область

Жара вернулась в Белгород на всю неделю. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Лето не спешит покидать Белгородскую область и уступать место осени. После прохладных и дождливых выходных в региона снова вернулась жара. По прогнозам синоптиков во вторник, 23 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью будет +14…+19 градусов. Днем столбики термометров поползут вверх и достигнут отметки +27…+32 градуса. Возможно, от зноя немного спасет ветер. Он будет дуть с Востока со скоростью восемь-тринадцать метров в секунду. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.