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Общество22 августа 2022 16:53

Жара вернулась в Белгородскую область

Столбики термометров снова перевалят за отметку +30 градусов
Анастасия Лемешко
Жара вернулась в Белгород на всю неделю.

Жара вернулась в Белгород на всю неделю.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Лето не спешит покидать Белгородскую область и уступать место осени. После прохладных и дождливых выходных в региона снова вернулась жара. По прогнозам синоптиков во вторник, 23 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью будет +14…+19 градусов. Днем столбики термометров поползут вверх и достигнут отметки +27…+32 градуса. Возможно, от зноя немного спасет ветер. Он будет дуть с Востока со скоростью восемь-тринадцать метров в секунду. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду.