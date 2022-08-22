В Белгородской области до 7 сентября продлен «желтый» уровень террористической опасности

До 7 сентября в Белгороде продлен запрет на запуск петард и салютов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На территории Белгородской области продлен «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать как минимум до 7 сентября. Глава региона подписал соответствующий документ.

Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале отметил, что до 7 сентября продлевается и постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов. Ранее губернатор также призывал жителей региона к бдительности.

- Все, от кого зависит наша с вами безопасность - Минобороны, МЧС, пограничная служба, другие силовые структуры - выполняют свою работу в полном объеме. Но нужны ваши бдительность и внимание, поэтому, если вы услышали звук беспилотника или увидели подозрительный предмет, или странное поведение незнакомых людей, сразу же обращайтесь в полицию, поселковую администрацию или позвоните по номеру 112, - отметил Гладков в своем телеграм-канале.