Белгородец потерял на месте кражи свой паспорт

Добычей злоумышленника стали брюки, куртка, фонарик и телефон. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

Почти «идеальное преступление» произошло в Валуйках. Пока пенсионер спал в своем доме, забыв запереть на ночь ворота и входную дверь, к нему забрался вор. Его добычей стали брюки, куртка, мобильник и фонарик. Незваный гость ушел незаметно, ничуть не потревожив хозяина. Сгубило его досадное недоразумение. Подозреваемый, которым оказался 55-летний местный житель, хорошо знакомый местным полицейским, потерял на месте происшествия свой паспорт.

Незадачливого домушника задержали. За кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище, ему грозит до шести лет тюрьмы.