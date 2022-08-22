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Общество22 августа 2022 11:48

«Открытие» запустил накопительный счет в юанях

Эксперты считают: юань в нынешних условиях становится одной из самых привлекательных валют для россиян
Источник:kp.ru
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает новый накопительный счет «Копилка» в юанях со ставкой 0,5% годовых.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» предлагает новый накопительный счет «Копилка» в юанях со ставкой 0,5% годовых.

Объем биржевой торговли юанями в моменте даже превосходит объем сделок с долларами США. Накопительный счет «Копилка» в юанях позволит клиентам, которые не хотят переводить доллары США или евро в рубли, диверсифицировать сбережения с максимальной выгодой.

Открыть счет клиенты могут только конвертацией в китайскую валюту из долларов США или евро. У «Копилки» в юанях нет ограничений по минимальному остатку, также без ограничений можно пополнять счет в любое время – конвертацией со счета в долларах США или евро.

Проценты по накопительному счету начисляются ежедневно, а их выплата производится в конце месяца. Более подробно с условиями можно ознакомиться на сайте банка.