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Общество22 августа 2022 12:48

В Белгородской области с 1 сентября учителя будут дежурить на пешеходных переходах у школ

Глава региона отметил, что в первые десять дней такая работа крайне необходима
Анастасия Лемешко
Дежурить педагоги будут за час до начала уроков и после них.

Дежурить педагоги будут за час до начала уроков и после них.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания 22 августа отметил необходимость организовать дежурство учителей на пешеходных переходах у школ. По его словам, в первые десять дней нового учебного года такая работа крайне необходима.

Дежурить педагоги будут за час до начала уроков и после них. При этом Вячеслав Гладков отметил, что здесь не должно быть принуждения. Дежурства должны осуществляться в добровольном порядке, поэтому работу по ним необходимо согласовать.