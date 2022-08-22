В Белгородской области с 1 сентября учителя будут дежурить на пешеходных переходах у школ

Дежурить педагоги будут за час до начала уроков и после них. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время оперативного совещания 22 августа отметил необходимость организовать дежурство учителей на пешеходных переходах у школ. По его словам, в первые десять дней нового учебного года такая работа крайне необходима.

Дежурить педагоги будут за час до начала уроков и после них. При этом Вячеслав Гладков отметил, что здесь не должно быть принуждения. Дежурства должны осуществляться в добровольном порядке, поэтому работу по ним необходимо согласовать.