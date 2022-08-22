В Белгородской области на закупку 4 мобильных поликлиник потратили 149 миллионов

Обследование в мобильных поликлиниках прошли более 10 тысяч белгородцев. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По инициативе губернатора Белгородской области в этом году на приобретение медицинского оборудования для центральных районных больниц было направлено больше двух миллиардов рублей. Из них 149 миллионов пошли на закупку 4-хпередвижных комплексов мобильных поликлиник для отдаленных сельских территорий. Как сообщили на сайте правительства региона, медицинское обследование благодаря этим комплексам прошли более 10 тысяч человек.

Вячеслав Гладков на оперативном совещании также рассказал о том, что в Шебекинскую ЦРБ поступил новый аппарат ИВЛ, который будет помогать не только взрослым пациентам, но и детям самого раннего возраста.

- Стараемся переоснастить наши центральные районные больницы современным оборудованием, обеспечив и доступность, и качество, — отметил глава региона.