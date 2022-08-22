В Белгородской области в этом году в 7 районах и горокругах обновлены дома культуры

фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Глава региона в ходе оперативного совещания рассказал о ремонте нескольких домов культуры. Их также оснастили новой мебелью и необходимым оборудованием. Модернизация проходила в рамках участия в федеральной программе «Культура малой родины».

Обновленные дома культуры находятся в Грайворонском, Яковлевском, Алексеевском городских округах и Краснояружском, Красногвардейском, Ровеньском, Чернянском районах.

- Стараемся участвовать также во всех федеральных программах, чтобы как можно больше привлечь федеральных средств на решение белгородских проблем. Надеюсь, что жители оценят обновленные ДК и будут приходить заниматься любимым творчеством, конечно, в первую очередь, наши дети, — отметил губернатор Белгородской области.