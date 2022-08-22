Белгородца подозревают в кражах денег из автоматов с игрушками и кофе

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В одном из торговых центров города Валуйки обворовали сразу два автомата – с кофе и игрушками. С заявлением о краже денег в полицию обратился индивидуальный предприниматель.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель с криминальным прошлым.

По предварительным данным, одну кражу он совершил еще в начале августа. Отжав дверцу сейфа в автомате с игрушками, он достал из него 20 тысяч рублей. Спустя примерно неделю злоумышленник вернулся в тот же торговый центр и, демонтировав купюроприемник кофейного автомата, вытащил из него 6000 рублей. Деньги он потратил. Хозяин заметил пропажу только когда приехал забирать выручку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области со ссылкой на начальника следственного отдела Андрея Квачева, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за совершение краж с незаконным проникновением в хранилище. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.