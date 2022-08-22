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Здоровье22 августа 2022 15:40

Почти 400 белгородцев за сутки заболели коронавирусом

Случаев смерти от вируса за последнюю неделю не зафиксировано
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Число заболевших COVID-19 белгородцев за сутки достигло 394.

Число заболевших COVID-19 белгородцев за сутки достигло 394.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Число заболевших COVID-19 белгородцев за сутки достигло 394. По информации оперативного штаба Белгородской области по коонавирусу, справиться с болезнью удалось 175 пациентам. Госпитализированы 141 человек, один из них в тяжелом состоянии на ИВЛ.

По данным оперштаба на 22 августа, всего с начала пандемии в Белгородской области зафиксировано 135 804 заразившихся COVID-19. Количество выздоровевших белгородцев составляет 131 086. В последние недели число умерших от коронавируса, к счастью, без изменений – 2 282 человека.