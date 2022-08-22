Белгородский «Салют» поделил очки в Раменском

Беспроигрышная серия белгородцев достигла пяти матчей (+3=2). Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 21 августа, в матче седьмого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» встречался в Раменском с местным «Сатурном». Игра имела повышенный интерес, потому как встречались вторая и третья команды турнира. Впрочем, команды больше думали о сохранности своих ворот, нежели об атаке, опасаясь отпускать конкурента в отрыв. На 88-й минуте гости остались в меньшинстве – удален был Денис Жилмостных. Итог встречи – 0:0. Таким образом, беспроигрышная серия белгородцев достигла пяти матчей (+3=2).

«Салют»: Ковалёв, Крикуненко, Кудреватый, Жилмостных, Ивантеев, Дудайти, Матвевнин (Сухов, 46), Белобаев (Радостев, 77), Мавлянов (Дегтярёв, 86), Канищев, Дёгтев (Курзенев, 77).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 19-ю очками. Далее следуют «Салют» и «Сатурн». С 14-ю очками они делят второе – третье места. В восьмом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 27 августа на своем поле с ногинским клубом «Знамя», в составе которого выступает бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко.