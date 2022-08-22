На перекрестке Костюкова и Щорса в Белгороде после столкновения с «девяткой» перевернулся «Додж»

От удара иномарка перевернулась на бок. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В понедельник, 22 августа, около 07 часов 30 минут на перекрестке улиц Костюкова и Щорса в Белгороде произошло ДТП. Столкнулись «ВАЗ 21099» под управлением 31-летнего мужчины и «Додж Калибер» под управлением 26-летней девушки. От удара иномарка перевернулась на бок. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

- На данный момент за медицинской помощью никто из участников ДТП не обращался. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, - сообщили в Управлении МВД России по Белгородской области.