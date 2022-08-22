Белгородские энергетики смонтируют почти 2000 новых светильников на улицах областного центра

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» построит недостающие сети наружного освещения на неосвещенных на улицах Белгорода и модернизирует 1469 устаревших светильников. В общей сложности будет смонтировано 1890 современных светодиодных осветительных устройств

Новые участки сети построят на ул. Газовиков, Красносельской, Дубравной, Ясеневой, Магистральной, Сосновой, Мокроусова, Н. Чумичова, Почтовой, Лазурной, Изумрудной, Дорогобужинской, переулку Макаренко, по двум проездам улицы Щорса, а также вдоль скверов, пешеходных дорожек и аллей, на придомовых территориях, детских площадках и у образовательных учреждений. В систему освещения города будет дополнительно включено 420 новых светоточек.

Модернизация освещения затронет 13 центральных улиц города, включая Малую Богданку, Народный бульвар, Архиерейскую, Конева, Есенина и др. Вместо устаревших светильников с натриевыми лампами высокого давления энергетики смонтируют 1469 экономичных светодиодных потреблением 120-200 Вт с повышенной светоотдачей.

Все наружное освещение работает в автоматическом режиме, время горения светильников устанавливается дистанционно посредством интеллектуального программного комплекса в соответствии с графиком, утвержденным мэрией Белгорода.

- Светодиодное освещение преобразит вечерний облик областного центра: видимость на дорогах улучшится, движение автомобилей и пешеходов станет более безопасным. Немаловажно и то, что при меньшей мощности диодные устройства имеют лучшую светоотдачу и более естественный световой поток, – отметил и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Ярослав Юриков.