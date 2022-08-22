По Белгороду на время фестиваля будет ездить музыкальный автобус

В Белгороде будет курсировать музыкальный автобус. Фото: "Культурный регион" ВКонтакте.

В рамках фестиваля BelgorodMusicFest 26 и 27 августа по улицам областного центра будет ездить яркий музыкальный автобус. Известный диджей проведет для пассажиров мастер-класс. В автобусе также можно будет узнать много интересного о белгородских достопримечательностях.

Свой маршрут музыкальный транспорт начинает от белгородской филармонии. Далее он едет на Харьковскую гору, потом по Щорса спускается в центр, далее – к ЦМИ и университету потребительской кооперации. Конечная остановка – у филармонии.

Как сообщает «Культурный регион», пассажиры могут проехать как весь маршрут, так и выйти на любой из остановок. Сесть в автобус также можно на любом участке пути, но обязательно необходимо оформить билет. Старт по маршруту: в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.