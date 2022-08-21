В Белгороде участники полумарофона смогут бесплатно доехать до старта

Участники полумарафона смогут бесплатно доехать до старта. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде на время проведение полумарафона на призы губернатора будет действовать ограничение движения транспорта. А для участников забега организуют специальный транспорт. Спортсмены смогут добраться до места регистрации на бесплатных шаттлах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, белгородский полумарафон пройдет 28 августа по центральным улицам города. Заявки на участие уже подали почти 7 тысяч человек. Организаторами предусмотрены дистанции на 5, 10 и 21 км. Отдельно стартует «детский километр».

Автобусы для участников будут двигаться до остановки «Свято-Троицкий бульвар» из разных районов города: от остановки ТРЦ «РИО»; от остановки «Улица Магистральная»; от остановки «Сити Молл Белгородский». На каждой остановке будут дежурить волонтеры.