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Здоровье20 августа 2022 13:19

Количество заболевших коронавирусом в Белгородской области превысило 300 человек в сутки

Двое белгородцев находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области за сутки коронавирусом заболели 311 человек.

В Белгородской области за сутки коронавирусом заболели 311 человек.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, за сутки заболели 311 жителей региона. Среди выздоровевших 203 человека. По данным на 20 августа госпитализирован 134 пациента. Двое из них находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких. Смертельных случаев не зарегистрировано.

Всего с начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 135 061 заразившихся COVID-19. Удалось справиться с вирусом 130709 белгородцам. Количество умерших от коронавируса – 2 282 человека.