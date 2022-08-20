Обследование четырех сел после пожара на складе боеприпасов под Белгородом планируют завершить к вечеру

Губернатор Белгородской области встретился с жителями валуйских сел, которых временно разместили в санатории. фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области 20 августа побывал в санатории, где разместили жителей сел Тимоново, Басово, Хмелевец и Дроново после пожара на складе боеприпасов в Валуйском городском округе. Сейчас там находятся 62 взрослых и четыре ребенка. Большинство людей решили остаться у родственников.

- Самое главное - пострадавших нет, погибших нет. Со всеми остальными проблемами справимся! – отметил Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, специалисты сейчас осматривают территорию сел. Необходимо убедиться, что там безопасно. Мероприятия планируют завершить к вечеру. Вячеслав Гладков также сообщил, что оперативные службы также будут обследовать поля перед началом сельхозработ.

- После возвращения стоит быть бдительными и осторожными, не оставлять без присмотра детей и быть внимательными ко всем подозрительным предметам! Не лишним будет повторить: все, что незнакомо, в руки брать нельзя! Ни взрослым, ни в особенности детям! – добавил губернатор.

Напомним, в прошлые выходные в Белгородской области при попытке разобрать патрон пострадал ребенок. Ему оторвало кисть руки.