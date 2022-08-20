В Белгородской области больше двух дней искали потерявшегося пенсионера

Пожилого мужчину заметил дачник, когда тот вышел из лесного массива. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области.

Ночью 18 августа в яковлевский отдел полиции позвонила 66-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что они с мужем живут на даче. В половине восьмого вечера ее супруг вышел из дома и не вернулся. Учитывая, что 67-летний мужчина страдает потерей памяти найти обратную дорогу он вряд ли бы смог самостоятельно.

Выдвинувшая на помощь пенсионерке следственно-оперативная группа в составе с кинологом и служебно-разыскной собакой осмотрела дом и прилегающую территорию. К поискам подключились отряд Лиза Алерт и общественность. Ориентировки передали в другие отделы, распространили в дачных массивах и на остановках. Параллельно правоохранители обзванивали больницы. Оказалось, что пенсионер туда не поступал.

18 августа поисковые группы проверили заброшенные дачи и территорию вдоль железнодорожного полотна. На следующий день поиски продолжились – обследовали леса и поля. Утром 20 августа на помощь к яковлевским правоохранителям прибыли и сотрудники Центра кинологической службы УМВД области. Спустя некоторое время правоохранителям поступило сообщение, что пенсионер нашелся.

- Один из дачников обнаружил пожилого мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он заметил его, когда тот вышел из лесного массива, и привел к себе домой. В настоящее время пенсионер передан родственникам, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.