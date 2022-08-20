В Белгородской области с сентября стартует массовая вакцинация

Андрей Иконников призвал белгородцев делать прививки. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Уже в конце августа в Белгородскую область поступит вакцина от гриппа. А с сентября начнется массовая прививочная кампания.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников призвал жителей региона прививаться и от коронавируса, и от гриппа. По его словам, опят прошлого года уже доказал эффективность подобных мер.

- Наступает осенняя пора. Поэтому повторюсь для всех, кто не слышал: необходимо позаботиться о своем здоровье и привиться, – отметил Иконников во время прямого эфира 18 августа в соцсетях.