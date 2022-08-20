В Белгородской области «Приора» слетела в кювет и загорелась

По предварительным данным, водитель ехал слишком быстро. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В ночь с 19 на 20 августа, около 00 часов 25 минут, в Валуйском городском округе на автодороге «Уразово – Борки – Новопетровка - Вериговка» произошло ДТП. По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады Приоры» ехал слишком быстро. В итоге парень не справился с управлением. Машина слетела в кювет и загорелась.

- В результате ДТП 16-летняя пассажирка с телесными повреждениями обратилась за медицинской помощью, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.

Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки, по данным полиции, в регионе не зарегистрировано.