В санаторий к белгородцам из приграничного села прибыл «Поезд здоровья»

Жители приграничного села Середа прошли обследование в «Поезде здоровья». фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Село Середа Шебекинского городского округа находится в непосредственной близости к границе и периодически подвергается обстрелам со стороны Украины. В целях безопасности людей вывезли в санаторий. Недавно к ним приехал «Поезд здоровья». Комплексное обследование прошли 101 пациент.

- Оборудование на борту автопоезда позволяет выполнять анализы крови на холестерин и сахар, проводить флюорографию, маммографию, ЭКГ, УЗИ, спирографию. Кроме того, каждый желающий смог получить консультацию окулиста, невролога, педиатра, кардиолога, хирурга и эндокринолога, - сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Проект «Поезд здоровья» реализуется в Белгородской области с середины августа прошлого года. На следующей неделе он прибудет в Новую Таволжанку.