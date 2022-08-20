Белгородские легкоатлеты завоевали два золота на всероссийских соревнованиях

Сергей Дубровский (в центре). Фото со страницы спортсмена в VK.

В Москве на стадионе ОЦ им. братьев Знаменских прошел Кубок Москвы – «Мемориал В.П. Куца», который являлся заключительным стартом перед финалом серии соревнований «Королева российского спорта».

В прыжках в длину у женщин с результатом 6,66 метра победила Елена Соколова, выступающая за Москву и Белгородскую область. Серебряным призером стала Вероника Семашко (Санкт-Петербург), уступившая Елене 23 сантиметра. На третью ступень пьедестала почета поднялась Виктория Баркова (Хабаровский край) – 6,13.

В беге на 1500 метров у мужчин золото завоевал Сергей Дубровский, защищающий цвета не только Белгородчины, но и Московской области - 3:50.89. Серебряная награда у Егора Лимонова (Санкт-Петербург) - 3:51.46, бронзовая у Евгения Кунца (Москва) - 3:51.60.

Как сообщалось ранее, белгородцы стали призерами всероссийских соревнований. Турнир по гребле на байдарках и каноэ состоялся в соседнем Воронеже.