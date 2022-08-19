Для белгородских школьников в приграничных районах дистанционку ввели пока на месяц

Вячеслав Гладков во время прямой линии ответил на вопрос о дистанционном обучении школьников из приграничья. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

Жительница Ровеньского района во время прямой линии обратилась к губернатору с вопросом по поводу обучения школьников из приграничных населенных пунктов. По словам женщины, сначала сообщалось, что дети пойдут в школу. Однако позже власти объявили о дистанционном обучении.

Вячеслав Гладков отметил, что в четырех муниципальных образованиях, где была определенная стабильность, планировали вернуться к привычному формату обучения. Однако на сегодняшний день такой возможности нет.

- Я, принимая это решение, посоветовался со всеми правоохранительными органами. Все в один голос говорят – риски очень большие. Рисковать жизнью и здоровьем детей нельзя, поэтому на месяц мы будем вводить или дистанционное обучение или подвоз в другие школы, - объяснил глава региона.