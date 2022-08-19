На выходных в Белгородской области обещают небольшие дожди и грозы

В Белгороде жара ненадолго отступит. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Конец этой недели, по прогнозам белгородских синоптиков, обещает быть не таким знойным. В субботу на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью не поднимется выше 14-19 градусов тепла, ветер восточный 7-12 метров в секунду. По области ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Днем также возможны небольшие дожди, ветер 9-14 метров в секунду. Воздух прогреется от 23 до 28 градусов.

В областном центре температура воздуха достигнет днем 25-27 градусов тепла, ночью 16-18 градусов со знаком плюс. В воскресенье температурные показатели не изменятся. По области также возможны кратковременные дожди.