Большинство белгородцев тратят материнский капитал на решение квартирного вопроса

1301 семья потратят деньги на покупку или строительство жилья без получения кредита. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

С начала года в Пенсионный фонд заявления на использование материнского капитала подали 9229 семей белгородцев. Большая часть – 3936 – на эти деньги решат квартирный вопрос. Из них 2635 родителей направят средства на первоначальный взнос по ипотеке или погашение жилищного займа и процентов. Еще 1301 семья потратят деньги на покупку или строительство жилья без получения кредита. На эти цели в общей сложности направили более 1,6 млрд рублей.

- Вторым по популярности направлением стали ежемесячные выплаты, - сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Белгородской области.

С 2018 года их могут получать семьи с невысокими доходами, в которых появился второй малыш, в том числе, если он был усыновлен. Заявления на такие выплаты подали 3022 семьи. Им перечислили больше 160 млн рублей.

На образование детей маткапитал потратят 1271 семья. Из них 507 на оплату детсадиков, 764 – на обучение старших детей в вузах или ссузах. На эти цели ПФР перечислил белгородцам больше 36 миллионов рублей.

- Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составляет 524,5 тысячи рублей. Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребенка появились с 2020 года – 693,1 тысячи рублей. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, прибавка к материнскому капиталу составляет 168,6 тысячи рублей, - сообщили в ПФР.