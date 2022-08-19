Белгородец попросил губернатора ввести дресс-код для посетителей диорамы

Белгородца возмутили в музее-диораме посетители в шортах. фото: оставлено подписчиком на странице Вячеслав Гладкова.

Ко Дню города в Белгороде открыли после реконструкции музей-диораму. К этому месту жители областного центра относятся с особым трепетом. Одного из белгородцев возмутил внешний вид посетителей. Своими наблюдениями мужчина поделился с губернатором, оставив комментарий на его странице в соцсети.

- Вход бесплатный, всё отлично! Существуют ли, какие-то нормы одежды для посещения таких «священных», памятных мест? Граждане приходят в пляжных нарядах, практически в трусах! В театр в таком не пустят и даже в приличный кабак! – написал мужчина.

Он также добавил, что сотрудники музея с ним солидарны. Мужчина попросил на входе разместить информацию с просьбой к посетителям одеваться соответствующе.

В комментариях кто-то поддержал белгородца, кто-то не согласен с его предложением.

- Но это обычные шорты, сейчас лето. И это не храм, а музей, - отреагировал один из подписчиков.

Некоторые уже шутят по поводу дресс-кода, дескать, будут ли пускать в музей в желтых носках и не начнут ли зимой придираться к цветовой гамме пуховиков. Предложение не осталось незамеченным и министром культуры Белгородской области.

- Ваше замечание совершенно справедливо. Обязательно поработаем над этим. Спасибо Вам. Хорошего дня! – написал Константин Курганский.