Еще 277 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Белгородской области

фото: Оперщтаб Белгородской области по коронавирусу.

С каждым днем в Белгородской области количество заболевших COVID-19 растет. Так, согласно данным оперативного штаба региона по коронавирусу, за прошедшие сутки зарегистрировано 277 заболевших. По информации на 19 августа выздоровели 125 белгородцев. На госпитализации находятся 126 пациентов, двое из них в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 750 человек, выздоровели – 130 506 пациентов, умерли – 2 282.

Напомним, жители областного центра могут пройти вакцинацию в городских поликлиниках. Кроме того, на территории региона работают мобильные бригады, которые отправляются в отдаленные села районов и округов.