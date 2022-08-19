В соцсетях пожар на базе отдыха в Белгородской области попытались выдать за происшествие на аэродроме

Спасатели рассказали о вечернем пожаре в Старооскольском округе. фото: с сайта ГУ МЧС России по Белгородской области.

Вечером 18 августа в соцсетях появились фото пожара на старооскольской базе отдыха. Почти сразу же в некоторых пабликах стали разгонять фейк о якобы происшествии на аэродроме. При этом спасатели почти сразу же дали комментарий по поводу произошедшего.

Как выяснилось, в 21 час 40 минут в службу спасения поступило сообщение, что на базе отдыха горит хозпостройка. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что загорелась дровница. Огонь полностью ее уничтожил. Сгорели и дрова. «Костер» получился внушительных размеров. Спасатели не позволили пламени распространиться дальше. На полную ликвидацию возгорания ушло меньше получаса.

- Предполагаемая причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Белгородской области