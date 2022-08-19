Белгородцы стали призерами всероссийских соревнований

В дисциплине «каноэ двойка» на дистанции 200 метров Дарья Ушакова вместе с Еленой Шабановой заняли третье место. Фото ЦСП Белгородской области.

Дарья Ушакова в дисциплине «каноэ» среди девочек до 15 лет завоевала золотую медаль. В дисциплине «каноэ двойка» на дистанции 200 метров Дарья вместе с Еленой Шабановой заняли третье место. Тренируют спортсменок Сергей Бандурин, Анна Зизевских и Анастасия Калинина.

Как сообщалось ранее, молодежную хоккейную команду «Белгород» закроют с 1 сентября.

Тем временем, белгородский «Салют» победил в Хабаровске. Решающий гол провел Денис Дегтев. В седьмом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 21 августа в Раменском с местным «Сатурном».