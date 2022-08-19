В Белгородской области за прошедшие сутки произошло два ДТП с микроавтобусами

В одном случае травмы получила пенсионерка, в другом - 45-летний мужчина. фото: со страницы УМВД России по Белгородской области в соцсети.

В четверг, 18 августа, в Белгородской области произошло сразу два ДТП с участием микроавтобусов. Оба случили в городе Валуйки.

Утром на улице Никольская в отъезжающей от остановки «Газели» под управлением 42-летнего водителя упала пенсионерка. Позже 75-летняя пассажирка обратилась за медицинской помощью. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вечером произошло ДТП на улице Демьяна Бедного в Валуйках. По предварительным данным, 51-летний водитель автобуса «Газ 32213» наехал на 45-летнего пешехода, вышедшего на проезжую часть дороги. Попавший под колеса мужчина получил травмы.