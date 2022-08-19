До конца ноября в белгородской детской областной больнице установят аппарат МРТ

По словам главы региона, новое оборудование уже закуплено. фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской обалсти.

На прямую линию к губернатору Белгородской области 18 августа обратилась местная жительница с вопросом о том, когда в детской областной больнице установят аппарат МРТ. По ее словам, он не работает с начала года. Глава региона заверил женщину, что оборудование уже приобрели.

- Сделают до конца года. Мы приобрели новый МРТ. Прежний устарел, по-моему, лет десять назад. Сломался действительно в начале года. Были выделены деньги. Закуплено оборудование. До конца ноября его установят, - ответил Вячеслав Гладков.