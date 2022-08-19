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Общество19 августа 2022 6:06

В Белгородской области зарегистрировали первого «цифрового» ребенка

Теперь регистрация новорожденных доступна без похода в ЗАГС или МФЦ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области зарегистрировали ребенка без похода в органы.

В Белгородской области зарегистрировали ребенка без похода в органы.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Для регистрации рождения малыша теперь не обязательно посещать ЗАГЗ или МФЦ – все можно сделать онлайн. Для этого маме нужно при рождении чада дать согласие на оформление электронного медицинского свидетельства о рождении. Оно поступит в личный кабинет на госуслугах.

Как только родители получат свидетельство, необходимо подать электронное заявление в ЗАГС на регистрацию рождения. Дальше по схеме - в личный кабинет мамы на госуслугах поступит уведомление со сведениями о записи акта о рождении.

В Старом Осколе первая новорожденная жительница прошла регистрацию с использованием сервиса «Рождение ребенка». Как сообщили в пресс-службе регионального ЗАГСа, если родителям понадобится документ в бумажном виде, его можно будет получить в любом органе ЗАГС.