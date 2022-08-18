В Белгородской области женщина до полусмерти забила отца молотком

Жительница Белгородского района избила отца молотком. Фото: "КП" Архив

По версии следствия, 38-летняя подозреваемая со своим отцом проживала в поселке Разумное. Между ними с завидной регулярностью происходили бытовые ссоры. В ночь на 14 августа одна из таких размолвок чуть не закончилась трагедией. Находясь под действием алкоголя, женщина в ходе ссоры схватила молоток и начала избивать им отца. Мужчина активно сопротивлялся, однако от полученных травм потерял сознание.

Белгородка решила, что ее отец скончался и скрылась с места преступления. О содеянном она рассказала родным. К счастью, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь. Мужчина выжил. А горе-дочь на следующий день задержала полиция.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Обвиняемая заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.