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Общество18 августа 2022 15:44

В Белгородскую область 19 августа придут дожди, ветер и грозы

Жара немного сбавит обороты
Анастасия Лемешко
Несмотря на ожидающиеся дожди, жара не спешит отступать.

Несмотря на ожидающиеся дожди, жара не спешит отступать.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области жара пока не отступает, но в пятницу столбики термометров хотя бы не будут переваливать за отметку +30 градусов. По прогнозам синоптиков, 19 августа в регионе ожидается облачная с прояснением погода. Ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. Возможны также грозы.

Днем будет дуть северо-восточный со скоростью девять-четырнадцать метров в секунду. Местами порывы будут достигать семнадцати метров в секунду. Ночью ожидается +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.