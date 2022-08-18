В Белгородскую область 19 августа придут дожди, ветер и грозы

Несмотря на ожидающиеся дожди, жара не спешит отступать. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области жара пока не отступает, но в пятницу столбики термометров хотя бы не будут переваливать за отметку +30 градусов. По прогнозам синоптиков, 19 августа в регионе ожидается облачная с прояснением погода. Ночью и днем местами пройдут небольшие дожди. Возможны также грозы.

Днем будет дуть северо-восточный со скоростью девять-четырнадцать метров в секунду. Местами порывы будут достигать семнадцати метров в секунду. Ночью ожидается +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов.