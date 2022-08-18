Белгородец выплатил многомиллионный долг по налогам, чтобы продать недвижимость

фото: пресс-служба УФССП России по Белгородской области.

Житель областного центра накопил немалую задолженность по налогам в размере 2 миллионов 322 тысяч рублей. В установленный законом срок он ее не оплатил. В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму более 183 тысяч. Однако и это не побудило белгородца к оплате долга.

Сотрудник ФССП установил, что в собственности у мужчины есть два нежилых помещения и наложил запрет на их куплю-продажу. Только это побудило должника все оплатить, так как он намеревался продать недвижимое имущество.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, чтобы сделка по продаже недвижимости не сорвалась, должник в полном объеме оплатил долги по налогам и исполнительский сбор за несвоевременную оплату долга в общей сумме 2 миллиона 506 тысяч рублей.