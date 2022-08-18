Белгородцев приглашают посмотреть советские фильмы под открытым небом

У "Октября" в Центральном парке покажут советское кино. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Жителей и гостей Белгорода приглашают на открытый кинопоказ. Он состоится у культурного центра «Октябрь». Раньше здесь располагался летний кинотеатр. Его торжественного открыли в 1957 году на главной аллее Центрального парка культуры и отдыха им. В.И. Ленина. Относительно небольшое здание сохранилось до наших дней и после реконструкции обрело новую жизнь.

На выходных на площадке возле «Октября» в рамках фестиваля «Белгородское лето» будут показывать советские фильмы. Как сообщили в администрации города, 20 августа можно будет посмотреть ленты «Утро без отметок» (1983) и «Точка, точка, запятая» (1972). В программе на 21 августа – «Первоклассница» (1948) и «Школьный вальс» (1977). Начало кинопоказа в 18:00.