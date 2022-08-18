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Общество18 августа 2022 12:25

В Белгородской области пересчитали сурков байбаков

По данным управления Экоохотнадзора, в регионе обитает около 27 тысяч особей
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области посчитали всех байбаков.

В Белгородской области посчитали всех байбаков.

Фото: Иван ВИСЛОВ

На территории Белгородской области обитает лишь один из пяти видов – степной сурок, или байбак. По подсчетам специалистов Экоохотнадзора, по сравнению с прошлым годом, количество этих грызунов в регионе выросла на 3 тысячи. На сегодняшний день в охотничьих угодьях проживает больше 27 тысяч особей. В целом за последние четыре года отмечается положительная динамика численности этого вида.

В регионе сурок байбак встречается в 19 районах из 21-го. Наибольшая численность представлена в Ровеньском, Вейделевском районах и Валуйском городском округе. Меньше всего – в Борисовском, Ракитянском и Белгородском районах, и совсем отсутствует в Краснояружском районе и Грайворонском городском округе.