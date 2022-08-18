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Происшествия18 августа 2022 11:17

В Белгороде фальшивомонетчика, пытавшегося сбыть поддельную валюту, приговорили к полутора годам колонии

У мужчины изъяли фальшивок больше чем на полмиллиона рублей
Анастасия Лемешко
В Белгороде долларового фальшивомонетчика посадили на полтора года

В Белгороде долларового фальшивомонетчика посадили на полтора года

Фото: "КП" Архив

В Белгородской области вынесли приговор фальшивомонетчику. Мужчину задержали сотрудники УФСБ и УМВД региона с серьезной партией поддельных денег.

По данным правоохранителей, он намеревался сбыть 22 фальшивые стодолларовые купюры и 82 номиналом пять тысяч рублей. Если бы злоумышленник воплотил свой план в жизнь, в незаконный оборот могли попасть липовые купюры на внушительную сумму. В переводе на настоящие деньги получается больше полумиллиона рублей.

Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.