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Здоровье18 августа 2022 13:43

За сутки в Белгородской области выявили 248 случаев заражения коронавирусом

В числе выздоровевших 101 белгородец
Наталия ИЛЮШНИКОВА
С начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 437 человека.

С начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 437 человека.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, на 18 августа в регионе зарегистрировано 248 новых заболевших. Удалось справиться с COVID-19 101 пациенту. На госпитализации находятся 122 белгородца, двое из них в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 437 пациента, выздоровели – 130 381, умерли – 2 282. К счастью, за последние дни не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID-19.