За сутки в Белгородской области выявили 248 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 437 человека. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По данным оперативного штаба Белгородской области по коронавирусу, на 18 августа в регионе зарегистрировано 248 новых заболевших. Удалось справиться с COVID-19 101 пациенту. На госпитализации находятся 122 белгородца, двое из них в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 134 437 пациента, выздоровели – 130 381, умерли – 2 282. К счастью, за последние дни не зарегистрировано ни одного смертельного случая от COVID-19.