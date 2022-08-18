В Белгороде автоинспекторы нашли прокатившегося по велопешеходной дорожке водителя «Митсубиси»

Нарушителю грозит штраф в две тысячи рублей. фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В Белгороде очевидцы запечатлели на видео автомобиль «Митусубиси Лансер», прокатившийся по велопешеходной дорожке на улице Щорса. Запись попала в соцсети и привлекла внимание автоинспекторов. Нарушителя вскоре вычислили. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, им оказался 58-летний житель Белгородского района.

Работая по ориентировке, сотрудники ДПС задержали водителя. В отношении него составили протокол. В полиции добавили, что за такое правонарушение предусмотрен штраф в две тысячи рублей.