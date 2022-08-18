На белгородский полумарафон зарегистрировалось уже больше 6,5 тысяч бегунов

Количество участников белгородского полумарафона перевалило за 6,5 тысяч. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Полумарафон «Пульс» пройдет 28 августа. Участники забега в это раз будут передвигаться по Гражданскому и Белгородскому проспектам, проспекту Богдана Хмельницкого, улицам Мичурина, Попова, Белгородского полка, Победы и Свято-Троицкому бульвару.

На данный момент на полумарафон зарегистрировалось 6 582 участника, и это явно не предел. Призовой фонд составляет 1,5 миллиона рублей. Самые быстрые на своей дистанции получат приятные денежные подарки.

Напомним, в забеге можно выбрать одну из категорий: дистанции на 5, 10 или 21,1 км, а также для детей младше 14 лет - «детский километр». Для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена отдельная дистанция – «километр возможностей».