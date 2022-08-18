В Белгородской области под колеса автомобиля попал нетрезвый пешеход

ДТП произошло в четвертом часу утра под Валуйками. фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Белгородской области.

ДТП произошло в среду, 17 августа, в Валуйском городском округе. По предварительным данным, ночью – около 03 часов 20 минут – 36-летний водитель «Лады Весты», двигаясь по загородной трассе, на 79-м километре автодороги «Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки», сбил 63-летнего пешехода. Мужчина шел в попутном движению автомобиля направлении по краю проезжей части. При этом светоотражающих элементов на одежде у него не было.

- В результате ДТП пешеход получил травмы. У него установлено алкогольное опьянение, - сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Белгородской области.